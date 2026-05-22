-Caminhão mata quatro pessoas em Anápolis (1.3413324)\nUm vídeo mostra quando o motorista perdeu o controle do caminhão que atingiu um bar e matou quatro pessoas, em Anápolis, no centro goiano. Na imagem divulgada pela TV Anhanguera, é possível ver quando o veículo cruza uma rua e passa por cima de calçadas antes de atingir as pessoas (veja vídeo acima). O delegado Manoel Vanderic, que investiga o caso, comentou ao POPULAR como o acidente ocorreu.\nO caminhão desceu uma ladeira em uma avenida com declive muito acentuado. O veículo ganhou velocidade e o motorista não conseguiu frear. Ele tentou parar o caminhão em um banco de areia e em um muro, mas o veículo continuou a descida. Em uma esquina no final da rua, havia um bar onde as vítimas estavam; o caminhão invadiu o local e atropelou as quatro pessoas", disse o delegado.