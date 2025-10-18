-Vídeo mostra carreta emergindo do rio Tocantins (1.3325787)\nUma carreta que transportava ácido sulfúrico durante o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira foi retirada do fundo do rio Tocantins neste sábado (18). Imagens feitas no local mostram o momento em que o veículo emergiu da água puxado por balões de reflutuação.\nA queda da ponte aconteceu no dia 22 de dezembro de 2024, deixando 14 mortos, três desaparecidos e um ferido. A estrutura ligava os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) pela BR-226.\nAs imagens da reflutuação foram feitas pelo vereador Elias Júnior. Ele também gravou o exato momento em que a mesma carreta começou a atravessar a ponte, em dezembro de 2024. Momentos depois, a estrutura colapsou.\nAinda em janeiro de 2025, o Ibama apontou que o ácido havia vazado dos tanques.