-Momento da execução em Dianópolis (1.3417000)\nImagens de câmeras de segurança registraram os momentos que antecederam o ataque a tiros que terminou com a morte de uma jovem de 21 anos e deixou um homem ferido em Dianópolis, no sudeste do Tocantins (veja vídeo acima). O crime aconteceu no último fim de semana e levou à prisão de três suspeitos, além da apreensão de um adolescente.\nO vídeo mostra a vítima e o homem trafegando em uma motocicleta por uma rua da cidade. Poucos segundos depois, um carro se aproxima e passa a acompanhá-los. Em seguida, ocorre a abordagem que terminou com os disparos.\nAs imagens circularam nas redes sociais e passaram a integrar a investigação conduzida pela Polícia Civil. O material ajuda os investigadores a reconstruir a dinâmica do crime e a identificar a participação de cada um dos envolvidos.