Momento em que parlamentar registra queda da ponte JK entre o Tocantins e o Maranhão (Reprodução/Instagram de Elias Junior)\nNovas imagens do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek mostram o momento em que caminhões e uma motocicleta são arremessados no rio Tocantins durante o colapso da estrutura, ocorrido em dezembro de 2024.\nVeja no g1 Tocantins: Imagem da câmera de caminhão registra o momento em que a ponte JK caiu em Aguiarnópolis\nOs registros, que circulam nas redes sociais, captam o instante em que a ponte cede enquanto veículos ainda trafegam pelo local. Nas imagens, é possível ver o asfalto se rompendo e arrastando caminhões e uma moto para o rio.\nO vídeo traz um novo ângulo da tragédia e amplia a dimensão do impacto do desabamento, que ocorreu por volta das 14h50. A travessia seguia com fluxo normal até o momento da ruptura da estrutura.