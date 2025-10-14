-Câmera de segurança (1.3324054)\nUm vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que José Geraldo Oliveira Fonseca é assassinado a tiros por dupla que chegou de moto e armados com pistolas a uma pizzaria no centro de Miranorte, onde ele jantava com parentes.Mais de um ano após o crime, os familiares ainda lamentam a falta de respostas.\nA vítima, de 39 anos, morreu em 7 de setembro do ano passado, deixando esposa e dois filhos. No dia do crime, por volta das 20h, um dos criminosos disparou quatro vezes em José Geraldo: um tiro atingiu e quebrou a corrente de ouro em seu pescoço, dois atingiram as costas, na altura do tórax, e um na mão, na tentativa de quebrar a pulseira da vítima.\nAntes da fuga, os criminosos ainda roubaram a corrente de ouro de José Geraldo, que já estava caído no chão. O atirador que acertou a vítima, garupa da motocicleta, segurava a arma mesmo com o braço direito engessado. O outro criminoso atirou algumas vezes para o alto para dispersar as testemunhas.