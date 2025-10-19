-Vídeo mostra momento em que jovem foi morto a tiros (1.3325793)\nVídeos de câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem Thiago Veras de Oliveira Júnior, de 21 anos, se envolveu em uma confusão e foi assassinado, na madrugada deste sábado (18). Segundo a Polícia Militar, ele foi desarmado e morto com a própria arma que carregava. O caso foi registrado em um posto combustíveis, em Gurupi, região sul do Tocantins.\nAs imagens mostram o momento em que a vítima chega ao local em um carro, desce do veículo com uma arma de fogo, se aproxima de uma confusão entre jovens. Ele faz pelo menos disparo para o alto.\nEm seguida, outro homem que estava no carro com Thiago sai do veículo e fica próximo ao grupo. Ele começa a ser agredido pela vítima. Neste momento, a arma cai no chão.\nFuncionário é suspeito de desviar R$ 105 mil de empresa com cartão corporativo