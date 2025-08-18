-Jovem de 21 anos perde controle da morto e bate em poste no Jardim Aureny I (1.3301403)\nImagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que a moto conduzida por Gabriel Mendes Ribeiro, de 21 anos, bateu em um poste em uma avenida no Jardim Aureny I. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme a Polícia Militar, a colisão aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Moradores cobram sinalização em trecho da Avenida Tocantins após acidentes fatais\nO acidente foi registrado na manhã de sábado (16), no cruzamento da Avenida Tocantins com a Rua Amazonas, na região sul de Palmas. A vítima teria batido em outro veículo e perdido o controle da moto. Logo depois, bateu no poste.\nO primo Lucas Dias de Oliveira contou que, no momento do impacto, a vítima estava indo para casa. “Ele estava voltando do serviço quando aconteceu o acidente. Era muito caseiro, gostava mais de ficar em casa”.