-Câmara registra feminicídio de técnica de enfermagem (1.3332832)\nO principal suspeito de matar a técnica de enfermagem Daiany Batista de Carvalho, de 31 anos, é o ex-marido da namorada dela. Segundo a Polícia Militar (PM), uma amiga da vítima contou que o homem não aceitava o fim do relacionamento. Uma câmera de segurança flagrou o momento que a vítima foi morta a tiros.\nNas imagens, ela aparece se aproximando de carro, quando é surpreendida pelo suspeito. A técnica de enfermagem tenta fugir, mas cai no chão. O atirador faz pelo menos dois disparos com a vítima caída e foge. O crime aconteceu em Figueirópolis, no sul do estado, na noite de terça-feira (4).\nUm inquérito foi instaurado para identificar o autor do crime. Até a manhã desta quarta-feira (5) nenhum suspeito foi preso. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as investigações do caso seguem em sigilo.