-Ex-secretário foi atropelado quando atravessava avenida em Palmas (1.3358553)\nUma câmera de segurança registrou o momento em que o ex-secretário do governo do Tocantins, Clemente Barros, de 86 anos, foi atropelado e morreu após ser atingido por um carro, na Avenida Palmas Brasil, na capital. As imagens são da TV Anhanguera. Segundo a Polícia Civil, o motorista de 22 anos, suspeito do atropelamento, permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima.\nO nome do suspeito do atropelamento não foi divulgado e, por isso, o JTo não localizou a defesa dele.\nEx-secretário da Seagro morre após atropelamento em avenida de Palmas\nSeis morrem e 16 ficam feridos após carreta atingir van em rodovia\nO acidente aconteceu nesta quarta-feira (7), na região sul da capital. Pelas imagens, é possível ver Clemente Barros atravessando lentamente a avenida. Em seguida, ele foi arremessado na via pelo carro. O ex-secretário do governo morreu no local (Veja o vídeo acima).