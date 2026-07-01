-Acidente deixou um morto e dois feridos em Taquaruçu (1.3428242)\nUm vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que um caminhão caçamba cai de uma ribanceira na Serra de Taquaruçu, em Palmas. No acidente, o passageiro Gean da Silva Oliveira, de 27 anos, morreu no local (Veja vídeo acima).\nO acidente aconteceu por volta das 16h41 desta segunda-feira (29), no km 18 da TO-030. Pelas imagens é possível ver o veículo descendo a serra em alta velocidade. Ao chegar em uma curva fechada, o motorista não consegue fazer a manobra, sai da pista e despenca na ribanceira.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Gean da Silva estava no caminhão como passageiro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.\nOutras duas pessoas que ocupavam o veículo ficaram feridas. Elas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades de saúde de Palmas. O estado de saúde delas não foi informado.