-Tiroteio em porta de presídio em Paraíso do Tocantins (1.3313810)\nImagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que atiradores abriram fogo contra várias pessoas que estavam na porta da Unidade Prisional de Paraíso do Tocantins, região central do estado. Dois homens morreram e três ficaram feridos.\nO ataque aconteceu na noite desta quarta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, os cinco baleados são detentos que cumprem pena no regime semiaberto. Eles estavam se apresentando à unidade para pernoitar quando foram atingidos pelos disparos.\nNas imagens é possível ver o momento em que duas pessoas se aproximaram do local em uma moto, e um deles fez disparos contra os detentos, que estavam sentados na porta do presídio. Após os disparos, duas vítimas caíram no chão e os demais começaram a correr (veja o vídeo acima).