-Prisão de Igor (1.3441829)\nUm vídeo mostra o momento da prisão do advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, pai de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, e a madastra da criança, Kathellen Moreira. O casal foi preso na madrugada desta quinta-feira (6), suspeito de envolvimento na morte do menino (veja vídeo acima).\nNas imagens, é possível ver a chegada de policiais em uma residência de Palmas, o advogado cobrindo o rosto de Kathellen com uma blusa e, posteriormente, sendo algemado e colocado no camburão.\nO casal foi levado para a delegacia, e após passarem por procedimentos no Instituto Médico Legal, o pai da criança foi encaminhado para o sistema prisional e a madrasta para a unidade prisional feminina (veja vídeo mais abaixo).\nPai e madrasta de menino encontrado morto em Palmas são presos durante a madrugada