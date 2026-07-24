-CATALAO_CHAMA_VIZINHOS (1.3436541)\nRafael Vinícius Silva de Souza, de 35 anos, que morreu depois de esperar duas horas por uma ambulância, em Catalão, implorou por ajuda aos vizinhos (veja o vídeo acima). O Ministério Público de Goiás (MPGO) informou que irá apurar a conduta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar.\nEm nota ao POPULAR, a Prefeitura de Catalão afirmou que as ligações para o Samu 192 são recebidas pela Central de Regulação das Urgências, em Caldas Novas, e não diretamente pela unidade de Catalão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe local não foi acionada para a ocorrência. O município solicitou informações oficiais a direção do Samu sobre eventuais chamadas e afirmou que acompanhará a apuração do caso, além de manifestar solidariedade à família da vítima (veja a nota completa no final da matéria).