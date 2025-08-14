-Vídeo mostra agentes retirando dinheiro escondido em carro (1.3300098)\nA Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o momento em que bolos de dinheiro foram encontrados em compartimentos de um carro na BR-153, em Araguaína, no norte do Tocantins. Ao todo, foram apreendidos R$ 994.995. Nas imagens, é possível ver notas de R$ 100 e R$ 50 (veja no vídeo acima).\nO dinheiro foi encontrado em um carro na noite de terça-feira (12). O motorista informou aos policiais que tinha conseguido o valor com a venda de gado, realizada em Primavera (PA). Ele também contou que era empresário e tinha negócios em diferentes estados.\nSegundo a Polícia Federal, o homem apresentou a documentação regular, que teria comprovado a origem legal do dinheiro, mas devido aos indícios de sonegação fiscal, o valor foi apreendido. O homem prestou depoimento e depois foi liberado.