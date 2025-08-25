-Carro de influencer foi transferido para delegacia em Palmas (1.3304231)\nUm dos carros de luxo da influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, foi visto chegando à delegacia de Polícia Civil, em Palmas. O veículo McLaren, modelo Artura, avaliado em R$ 3,1 milhões, foi apreendido durante uma operação que investiga esquema de exploração ilegal de jogos de azar.\nA Operação Fraus foi realizada na última sexta-feira (22), em Araguaína, região norte do Tocantins. Karol Digital e o namorado dela, Dhemerson Rezende Costa, foram presos em um condomínio de alto padrão da cidade.\nA defesa nega envolvimento dos dois com atos ilícitos. "Meus clientes são inteiramente inocentes. A fonte de renda da minha cliente é inteiramente legal. O que ela pratica, a profissão dela é ser influencer digital. Não temos a dúvida, que tudo será esclarecido", afirmou o advogado Maurício Araújo em entrevista à TV Anhanguera.