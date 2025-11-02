-Vídeo mostra avião voando baixo momentos antes da queda (1.3331471)\nMomentos antes da queda do avião que deixou um homem morto e outro ferido, moradores de Fátima, no Tocantins, filmaram a aeronave sobrevoando a cidade e perdendo altitude em alta velocidade. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o piloto Diomedio Aires da Silva Filho, de 56 anos, morreu no local.\nO passageiro José Rosário Carneiro de Oliveira, de 52 anos, morreu no hospital neste domingo (2). Segundo a Polícia Militar (PM), algumas pessoas também escutaram um barulho intenso do motor pouco antes da queda, na tarde de sábado (1º). A aeronave de pequeno porte caiu na área de uma fazenda.\nEm um vídeo gravado por um morador, é possível ver o avião sobrevoando próximo aos fios da rede elétrica. Em seguida, a aeronave passa atrás de um reservatório de água, indo em direção à zona rural.