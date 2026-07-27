-Vídeo de abordagem contra PMGO (1.3437838)\nA prisão em flagrante de um oficial da Polícia Militar de Goiás (PMGO) suspeito de disparar uma arma de fogo na Praia da Tartaruga, em Peixe, no último sábado (27), mobilizou equipes da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) e desencadeou uma sequência de procedimentos que ainda não constavam nas informações divulgadas oficialmente pelas corporações.\nUm vídeo mostra parte da abordagem ao oficial e reforçam a versão divulgada oficialmente pelas autoridades e a apuração da reportagem traz novos detalhes sobre a atuação das equipes policiais, a apreensão da arma e os procedimentos adotados até a apresentação do militar à Polícia Civil (veja vídeo acima).\nOficial da PM de Goiás é preso suspeito de disparos em praia de Peixe\nImpasse no PA Morrinhos: famílias vivem 'decadência' e sob ameaça em disputa por terra em Couto Magalhães