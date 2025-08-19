-Kombi escolar pegou fogo na zona rural de Formoso do Araguaia (1.3301672)\nUma kombi que fazia o transporte escolar pegou fogo no momento em que levava alunos de volta para casa, na zona rural de Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins. O fogo começou quando o veículo fazia a rota do assentamento Gameleira, a 42 km do centro de Formoso, no início da noite de segunda-feira (18). O transporte é destinado a alunos com idade entre seis e 16 anos.\nA Secretaria Municipal de Educação afirmou, em nota, que não houve feridos e que o veículo havia passado por vistoria regular do Detran. As causas do acidente serão devidamente investigadas pelas autoridades competentes (veja nota completa abaixo).\nConforme apurado pela TV Anhanguera, com os pais dos alunos, pelo menos 15 crianças estavam no veículo. As testemunhas confirmaram que não houve feridos por conta do incêndio, mas uma criança sofreu escoriações no rosto durante a correria para sair do veículo.