-Vídeo: Vídeo gravado por corretora de imóveis mostra ataque de síndico em subsolo de prédio (1.3376233)\nUm vídeo gravado pela corretora de imóveis Daiane Souza mostra o momento em que ela é atacada pelo síndico Cleber Rosa de Oliveira ao descer até o subsolo de seu prédio para conferir se a energia de seu apartamento tinha sido cortada (assista acima). O vídeo estava no telefone da corretora que foi recuperado pela Polícia Civil após ficar 41 dias na caixa de esgoto, segundo a corporação. O caso aconteceu em Caldas Novas, no sul goiano, e Cleber segue preso.\nAo POPULAR, a defesa de Cleber Rosa de Oliveira disse que ainda não obteve acesso à integralidade dos documentos recentemente inseridos na investigação, sobretudo ao Relatório Final Policial, por isso, só vai se manifestar após a análise de todo o material.