-Casa do Estudante em Palmas (1.3401726)\nA Casa do Estudante de Palmas apresenta problemas estruturais graves e falta de serviços básicos, como água potável e iluminação. Imagens e denúncias feitas por moradores mostram rachaduras, infiltrações e danos em diferentes áreas do prédio (veja vídeo acima).\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Universitários voltam a reclamar da infraestrutura precária na Casa do Estudante\nInaugurado em 2008, o prédio foi criado para oferecer moradia a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e contribuir para a permanência no ensino superior. A estrutura foi projetada para abrigar até 120 moradores, distribuídos em apartamentos coletivos e áreas de convivência.\nApesar da proposta original, moradores relatam que a estrutura apresenta sinais de comprometimento. Imagens registradas por estudantes mostram rachaduras profundas em vigas de sustentação, infiltrações, mofo e deterioração em vários ambientes.