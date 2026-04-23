-Vídeo de Tânia Mara na Aldeia (1.3401216)\nA visita da influenciadora digital Tânia Mara à Aldeia Canuanã, em Formoso do Araguaia, gerou controvérsia e levou a Associação Comunidade Indígena da Aldeia Canuanã (Aciac) a afirmar que encaminhou uma denúncia ao Ministério Público do Tocantins (MPTO). A entidade acusa a criadora de conteúdo e o filho dela, Rafael Martins, de publicarem vídeos com teor considerado discriminatório contra a culinária e as tradições do povo Javaé (veja vídeo acima).\nProcurado pelo Jornal do Tocantins, o MPTO informou que, até a publicação desta reportagem, não localizou registro de denúncia nas promotorias de Cristalândia e Formoso do Araguaia.\nEm entrevista por telefone, o presidente da associação, Fabiano Kanari Javaé, disse que o envio da denúncia ao órgão ocorreu na terça-feira (21).