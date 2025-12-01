-Vídeo mostra momento em que vigilante é baleado por dono de carro de luxo (1.3343976)\nWaldecir José de Lima Júnior é o suspeito de atar a tiros o vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos em um shopping da região sul de Palmas. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu depois de uma discussão sobre estacionamento irregular e foi registrado por câmeras de segurança.\nO JTo questionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre o caso e as investigações para localizar o suspeito, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nO advogado Zenil Drumond, que faz a defesa do motorista foragido, informou que Waldecir pretende se entregar, mas teme pela segurança. "Neste momento ele não se sente seguro para se apresentar, devido a grande repercussão, ao grande clamor social e que no momento adequado ele será apresentado", disse em entrevista à TV Anhanguera. Veja abaixo o que se sabe sobre o caso