O acidente aconteceu no dia 4 de maio, quando Kimberly e Ivan saíam de Alexânia em direção à Brasília (Reprodução / TV Anhanguera)\nO vídeo gravado por Kimmberlly Gisele Pereira Rodrigues, jovem que morreu em acidente após implorar para o motorista parar o carro, em Alexânia, foi encontrado pela mãe na galeria do celular. Ao g1, Keila Aparecida Farinha disse que sentiu o medo da filha pela voz e acredita que a jovem pressentia que não voltaria para casa com vida.\nSenti o desespero dela. A voz dela era de muito medo mesmo. Ela sabia que não voltaria para casa com vida, por isso começou a falar para deixar uma prova” , lembrou a mãe.\nA mãe revelou que, após o acidente, “sentiu” que iria localizar o celular da filha no pátio onde estava o carro batido.\nEu e meu esposo fomos até o pátio onde estava o veículo do acidente, porque algo me dizia que iria encontrar o celular lá. E assim foi. Perguntei pelos óculos, chave, celular e se tinha mais alguma coisa. O rapaz nos relatou que o celular estava lá somente.”, contou.