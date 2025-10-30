-Diretor busca aluno de bike (1.3330181)\nO diretor André Filipe Barreira de Souza, de 29 anos, decidiu inovar e usou uma bicicleta motorizada para buscar os estudantes em casa e levá-los até a Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, localizada em Taipas do Tocantins. A ação foi registrada em vídeo, publicada nas redes sociais e rapidamente viralizou, alcançando mais de 4 milhões de visualizações.\nO vídeo teve a finalidade de mostrar que a escola está disposta a ir até onde for preciso para garantir a presença dos alunos. Mesmo que seja de mobilete”, brincou André.\nA ação faz parte da estratégia da escola para garantir a presença dos alunos na Prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que será realizada entre os dias 27 de outubro e 7 de novembro. A avaliação é aplicada a cada dois anos e mede o desempenho dos estudantes da educação básica, além de fornecer dados sobre a qualidade do ensino nas escolas públicas brasileiras.