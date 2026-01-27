-Camelos no Tocantins (1.3366688)\nUm vídeo que circula nas redes sociais chamou atenção ao mostrar camelos em uma propriedade rural em Rio Sono, na região do Jalapão, que fica a cerca de 140km da capital. Na gravação, um internauta narra o flagrante e ironiza a cena ao afirmar que o Tocantins “é diferenciado” e que até camelo aparece no estado. As imagens rapidamente ganharam alcance e levantaram dúvidas sobre a origem dos animais e a legalidade da criação (veja vídeo acima).\nSegundo o biólogo Cláudio Montenegro, os animais vistos no vídeo não se tratam de camelos, mas de dromedários. “Isso aí é dromedário, só tem uma corcova. Camelo são dois”, explicou. O especialista destacou que a diferença entre as espécies pode ser percebida a olho nu, sobretudo pela quantidade de corcovas.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Camelos são vistos em propriedade que fica no Jalapão