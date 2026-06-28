-Arraia gigante em Xambioá (1.3424942)\nO vídeo de uma arraia de grandes proporções nadando nas águas do Rio Araguaia, em Xambioá, despertou a curiosidade de leitores e internautas nos últimos dias. O registro aconteceu na Praia do Murici e mostrou um animal de porte incomum para quem não está acostumado com a fauna da região (veja vídeo acima).\nA autora das imagens, a professora Marinalda Martins Borges, de 45 anos, frequenta a praia há vários anos e conta que o aparecimento de arraias não representa novidade para quem conhece o local.\nÉ comum a gente ver arraia nessas proximidades. Elas não gostam muito da área de areia onde o pessoal toma banho. Essa apareceu um pouco mais acima da Praia do Murici, onde tem uma parte com mais lama. Ela era grande, mas não tenho noção do tamanho", relata.\nSegundo Marinalda, o comportamento do animal costuma ser tranquilo e os acidentes normalmente acontecem quando a arraia se sente ameaçada.