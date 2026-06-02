Uma viatura da Polícia Penal capotou na manhã desta terça-feira (2) após uma batida no cruzamento da Rua 25 com a Avenida E, no Jardim Aureny III, na região sul de Palmas. Apesar da gravidade do impacto, que deixou o veículo oficial com as rodas para cima, ninguém ficou ferido.\nDe acordo com relatos de testemunhas, a viatura trafegava pela Rua 25 e tentava atravessar o cruzamento quando foi atingida por uma caminhonete que seguia pela Avenida E, no sentido sul-norte. Com a força da batida, o veículo da Polícia Penal tombou no meio da pista.\nA Polícia Militar esteve no local e confirmou que os condutores saíram ilesos. O motorista da viatura tem 39 anos, enquanto o da caminhonete tem 60 anos. Ambos os veículos sofreram danos materiais significativos.\nAcidentes fatais e batida em ônibus de dupla sertaneja: três casos tiveram a mesma dinâmica no Tocantins