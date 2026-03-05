Viatura da Polícia Militar prensou o adolescente contra um poste de energia durante a batida em Alvorada (Reprodução/Arquivo pessoal da família de Gustavo)\nUm adolescente de 17 anos sofreu fratura nas duas pernas e teve o braço esmagado após um atropelamento envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM) em Alvorada, no sul do estado. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (4), no Setor Oeste da cidade.\nFamiliares do jovem, identificado como Gustavo Soares Guedes, usaram as redes sociais para pedir orações pela recuperação dele. Em uma das mensagens divulgadas na internet, parentes pedem apoio e fé neste momento delicado.\nQue Deus abençoe grandiosamente cada um que tirar um tempo para interceder conosco pela vida do Gustavo”, diz um comunicado compartilhado pela família.\nA PM informou que o caso ocorreu durante um acompanhamento tático iniciado após uma equipe visualizar uma motocicleta Honda Bros preta em alta velocidade na Avenida Bernardo Sayão. A corporação relatou que o condutor desobedeceu ordem legal de parada e iniciou fuga pelas ruas da cidade.