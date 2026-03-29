-Acidente viatura PM (1.3392335)\nUma viatura da Polícia Militar (PM), do 16º Batalhão de Miracema do Tocantins, a cerca de 80 km da capital, se envolveu em acidente na manhã deste domingo (29). O local da batida fica na Avenida Tocantins, uma das principais e mais movimentadas vias no centro da cidade.\nConforme o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), no local, os dois policiais já estavam fora do veículo, conscientes e deitados. Eles são os soldados Alvino Máximo Ferreira Júnior e Jardel Rodrigues Lucena. O CBM informou que as equipes realizaram atendimento pré-hospitalar, com avaliação e monitoramento dos sinais vitais.\nO CBM destacou ainda que atendeu a ocorrência de batida envolvendo a viatura da PMr contra um poste de iluminação pública e uma árvore.\nA PM informou que a viatura envolvida no acidente trafegava pela avenida, no setor Rodoviário, por volta das 7h30, quando bateu no canteiro central da via.