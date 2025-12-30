Chuva forte registrada em Palmas (Ana Paula Rehbein/TV Anhanguera)\nA virada de ano no Tocantins terá a marca de chuvas e trovoadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de queda de granizo na quarta-feira (31) em Palmas, Porto Nacional e Paraíso.\nO estado possui alertas amarelos ativos para chuvas intensas. O primeiro termina nesta terça-feira (30) e abrange todo o território tocantinense. O outro encerra às 23h59 do dia 31 e cobre quase todo o estado, com exceção da região do Bico do Papagaio, no extremo norte do Tocantins.\nMoradores registram forte chuva e queda de granizo em Palmas na véspera do Natal; veja a previsão\nChegada de frente fria deve trazer tempestades para quase 200 cidades em Goiás; veja regiões mais afetadas\nNeste período, o volume de precipitação varia entre 20 e 30 milímetros por hora, acompanhado de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora.