A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Araguaína, na região norte do estado, para investigar possíveis crimes eleitorais praticados durante as Eleições Municipais de 2024. A ação tem como alvo a campanha de um vereador da cidade, suspeito de envolvimento em compra de votos e em caixa dois.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: PF investiga crimes eleitorais cometidos em 2024 no Tocantins\nA operação Palavra-Chave foi realizada na manhã desta quarta-feira (6). O nome do parlamentar e dos demais investigados não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas até a publicação desta reportagem.\nDe acordo com a investigação, militantes teriam sido orientados a atuar em favor do candidato, mas os serviços prestados não eram declarados na prestação de contas de campanha, o que caracteriza o crime de caixa dois.