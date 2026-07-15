-Vídeo de ventania na Praia da Gaivota (1.3433277)\nUma forte ventania acompanhada de chuva atingiu a Praia da Gaivota, em Araguacema, na tarde da última segunda-feira (13), e destruiu parte da estrutura montada para a temporada de praia. Vídeos gravados por frequentadores mostram barracas sendo arrancadas pela força do vento e objetos espalhados pela areia. Não houve registro de feridos (vejo vídeo acima).\nVeja reportagem no Bom Dia Tocantins: Chuva repentina surpreende tocantinenses no norte do estado\nAs imagens repercutiram nas redes sociais e geraram preocupação entre moradores e turistas. Em um dos comentários publicados na internet, a terapeuta ocupacional Nara Saboya afirmou que o fenômeno costuma ocorrer todos os anos durante o período de praia.\nNinguém se feriu e já está tudo no lugar novamente. Todo ano essa ventania acontece em julho ou agosto. Algumas barracas menos reforçadas obviamente se desprenderam, mas graças a Deus ninguém se feriu e tudo foi organizado novamente", escreveu Nara.