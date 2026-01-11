O vendedor ambulante Osmar Sousa Figueiredo, de 38 anos, ficou um mês preso em Araguaína, no norte do Tocantins, após ser confundido com o suspeito de envolvimento em um homicídio em Goiás. De acordo com a defesa, ele possui nome semelhante ao de um investigado e acabou confundido pela Justiça.\nOsmar havia sido preso no dia 11 de dezembro de 2025 sob suspeita de um assassinato ocorrido em Goiânia, em 2019. Ele foi solto neste sábado (10), após decisão da Justiça.\nNatural de Araguaína, o vendedor afirma que jamais esteve na capital goiana.\n“Nunca tinha passado por isso. Estava em casa quando a polícia chegou com o mandado de prisão. O caso aconteceu em Goiás, em uma cidade que nunca nem pisei. Eu tinha perdido meus documentos”, afirmou Osmar ao g1.\nO alvará de soltura foi expedido pela 4ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida do TJ-GO na última quinta-feira (8). O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) informou que a prisão preventiva foi revogada e foram deferidas diligências para identificar o verdadeiro suspeito.