Árvores caíram e bloquearam vias no Jardim Taquari após vendaval registrado na noite de quinta-feira (8) (Márcio Greick/Prefeitura de Palmas)\nUm vendaval atingiu o setor Jardim Taquari, na região sul de Palmas, na noite desta quinta-feira (8), provocando queda de árvores, destelhamento de casas, danos a muros e interrupção no fornecimento de energia elétrica. A Prefeitura de Palmas mobilizou equipes de várias secretarias para atendimento às famílias impactadas. Não houve registro de feridos.\nAlém do Jardim Taquari, moradores de setores próximos, como Nova Flamboyant I e II e Jardim Santa Bárbara, também relataram impactos do vendaval, com registros de ventos intensos e danos pontuais em residências.\nDe acordo com a Defesa Civil Municipal, agentes chegaram ao bairro por volta das 19h40 e iniciaram a desobstrução das vias públicas, além de vistorias técnicas para avaliação dos danos estruturais. Duas residências sofreram impacto direto com a queda de árvores. Em outro ponto do setor, o desprendimento de um telhado atingiu a rede elétrica e causou falta de energia.