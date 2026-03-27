Vinte anos após receber a doação de áreas públicas do Governo do Tocantins, o Sindicato dos Taxistas de Palmas (Sintaxi) entrou na mira do Ministério Público (MPTO) por suspeita de venda irregular dos terrenos. A investigação apura se a comercialização das áreas desrespeitou a Lei nº 1.503, de 2004, que autorizou a doação.\nÀ época, a lei estabelecia condições para a doação, que incluíam a determinação de que a sede do sindicato fosse construída no local e estipulava um prazo de 60 dias para a realização das obras. Além disso, o documento dispunha de uma cláusula de inalienabilidade, que proibia que os terrenos fossem comercializados.\nO MPTO investiga agora a legalidade da transação e avalia qual foi a destinação dos valores obtidos com a venda. O inquérito, assinado pelo promotor Rodrigo Grisi Nunes, busca esclarecer como áreas destinadas ao benefício da categoria foram parar no mercado imobiliário.