Táxis estacionados em frente ao aeroporto de Palmas. Parte da categoria cobra explicações após investigação do MPTO sobre a venda de área doada ao sindicato (Arquivo pessoal/José de Sousa Abreu)\nA investigação do Ministério Público do Tocantins (MPTO) sobre a suposta venda de terrenos doados pelo Estado ao Sindicato dos Taxistas de Palmas (Sintaxi) gerou revolta entre parte dos profissionais da categoria na capital. A maioria dos taxistas afirma que não foi informada sobre a negociação e cobra esclarecimentos da diretoria da entidade sobre a destinação do patrimônio.\nConforme levantamento do Jornal do Tocantins, a presidente do Sintaxi, Eunice Rodrigues da Silva, de 54 anos, teria vendido mais de 50% da área doada pelo Estado, equivalente a cerca de 4 mil m². Em nota, Eunice afirmou que a decisão pela venda ocorreu na gestão anterior como medida de urgência (veja no final da reportagem).