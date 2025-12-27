Velório do ex-governador Moisés Nogueira Avelino começou às 9h da manhã deste sábado (27), em Paraíso do Tocantins, região central do estado (Aurora Fernandes/TV Anhanguera)\nO velório do ex-governador Moisés Nogueira Avelino começou às 9h da manhã deste sábado (27), em Paraíso do Tocantins, região central do estado. O sepultamento está marcado para acontecer no fim da tarde, no cemitério Bom Jesus, após a missa de corpo presente, que deve ocorrer às 17h, na Igreja Matriz São José Operário. Em homenagens pelas redes sociais, amigos e políticos destacaram a relevância do político para a história e a contribuição ao estado.\nMoisés Avelino deixa um legado marcante na história política e administrativa do Tocantins, tendo contribuído de forma decisiva para a consolidação do Estado, o fortalecimento das instituições e o desenvolvimento social e econômico da nossa população. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilham desse luto”, disse o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), em nota de pesar.