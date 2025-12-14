O velório de Tasso Câmara aconteceu neste domingo (14) no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, às 8h. Na cerimônia estavam amigos, familiares e autoridades, que homenagearam Tasso com coroas de flores.\nO carinho que os netos e filhos de Tasso tinham com ele é perceptível. Ao POPULAR, Jaciara Câmara, nora de Tasso, conta que mesmo no fim da vida ele ainda era bastante pro-ativo e grato. “O seu Tasso nos últimos anos morava com a gente. Todo mundo que ia lá sempre falava como ele era gentil, educado, sempre grato. Até quando ele começou a comer comida pastosa ele sempre dizia que estava ótima a comida. Tudo para ele tava ótimo”, relata.\nO secretário de governo Joel Santana também compareceu ao velório e disse à reportagem que seu Tasso é um precursor da imprensa no estado de Goiás. “Através do rádio, da TV, do Jornalismo, ele sempre se dedicou e junto com seus irmãos e a família Câmara desenvolveram aqui em Goiás a maior rede de notícia de rádio, TV e Jornal. Tenho amizade com o doutor Tasso e os filhos desde criança, amigo do Ricardo, do Sérgio e da Vanessa, e tenho o maior apreço por ele”, conta.