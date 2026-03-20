O velório de Célia Barbosa Mendonça, de 80 anos, mãe do comandante da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), é realizado na manhã desta sexta-feira (20), no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Monte do Carmo, em Palmas. Familiares, amigos e autoridades se reúnem para prestar as últimas homenagens.\nDe acordo com a corporação, o corpo será trasladado para Presidente Kennedy ainda nesta sexta-feira, onde o velório continuará na Câmara Municipal, das 7h às 10h.\nCélia Barbosa morreu na noite de quarta-feira (18), na capital. Ela deixa o marido, Antônio Barbosa Filho, coronel da reserva da Polícia Militar de Goiás (PMGO), além de três filhos. A causa da morte não foi divulgada.\nEm nota, a PMTO lamentou a morte de Célia Barbosa. “Será sempre lembrada pelo carinho, pela dedicação à família e pelos valores que deixou como legado”.