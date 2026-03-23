-Vídeo de prisão de atirador (1.3389799)\nA Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (23) o atirador Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, suspeito de matar o vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, em um shopping de Palmas. A ação integra a Operação Vigilante, conduzida pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).\nVídeo divulgado pela polícia mostra o momento em que equipes cercam a casa onde o investigado se escondia e realizam a prisão sem resistência (veja vídeo acima). A defesa informou, por meio de nota, que Waldecir havia chegado à capital no domingo (22) e que pretendia se apresentar espontaneamente. A defesa declarou ainda estar tranquila e que já era o momento de o acusado se apresentar.\nO crime ocorreu em novembro de 2025, no estacionamento de um centro comercial da capital. Segundo a investigação, Dhemis trabalhava como vigilante quando houve uma discussão com o motorista de um carro de luxo. Durante o conflito, o suspeito sacou uma arma e atirou, atingindo a vítima na região do abdômen.