O grupo de apostadores que investiu cerca de R$ 13 milhões na Mega da Virada conta com 500 pessoas, de acordo com os organizadores, sendo grande parte deles de Cachoeira Dourada, na região sudoeste de Goiás. As apostas resultaram em 45 quinas e 2.020 quadras.\nAs dezenas sorteadas foram: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.\nAo g1, Lorena Mendes, que organizou o bolão junto ao marido, o sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, explicou que os participantes se dividiram entre três grupos, sendo um com 300 pessoas e dois com 100 integrantes.\nSegundo ela, além dos participantes que são, em maioria, da mesma cidade dos organizadores e demais municípios goianos, há outros de diversos estados brasileiros, como São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e Paraná.\nGrupo que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada marcou 45 quinas e mais de 2 mil quadras, diz organizador