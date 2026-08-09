Anderson Oliveira (à direita da imagem) era passageiro do caminhão, e Rodrigo Fernandes (à esquerda) era motorista (Reprodução / TV Anhanguera)\nO acidente na GO-010, em Luziânia, matou pelo menos sete pessoas. Seis vítimas morreram no local e uma morreu no Hospital de Brasília, segundo apurado pela TV Anhanguera. O acidente aconteceu depois que o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo em uma curva e invadiu a pista contrária (confira o nome das vítimas abaixo).\nAnderson Oliveira Silva, 47 anos.\nRodrigo Fernandes dos Santos, de 30 anos.\nGabriel Willians de Matos Oliveira, 1 ano.\nSilvana Pereira de Melo, de 57 anos.\nMaria Milza Pereira Araújo, de 73 anos.\nTerezinha de Jesus Pereira dos Santos Gomes, de 74 anos.\nUma das vítimas ainda não teve o nome divulgado pela polícia. Das vítimas, Anderson Oliveira era passageiro do caminhão e Rodrigo Fernandes era motorista, conforme apurado pela TV Anhanguera.