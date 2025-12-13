Tasso Câmara morreu aos 93 anos (Arquivo Pessoal)\nTasso José da Câmara, um dos principais executivos da Organização Jaime Câmara (OJC) que morreu aos 93 anos, neste sábado (13), em Goiânia, contribuiu para o fortalecimento do jornalismo goiano, atuando pela TV Anhanguera e pelas afiliadas no interior do Estado. Desde 2024, exercia o cargo de presidente de honra do Conselho Curador da Fundação Jaime Câmara.\nCâmara será velado a partir das 7h deste domingo (14), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O sepultamento está programado para as 13h, no Cemitério Municipal Santana, na capital.\nHistória\nO empresário era filho mais velho de Joaquim Câmara Filho, jornalista que, ao lado de Jaime Câmara, foi um dos pioneiros da imprensa de Goiânia. Em uma reportagem feita em 1982, dona Hilda Sóter Câmara, mãe de Tasso, contou que ele e Fabiano nasceram em Paracatu, em Minas Gerais, quando Joaquim se entregava “às lutas de revolucionário”.