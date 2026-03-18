Adair do Nascimento Freitas Barros, André Luis Souza Barros, Ilda de Souza Barros e Maria Madalena Barros da Cruz morreram no acidente na GO-164 (Reprodução/ Redes sociais)\nAs vítimas do acidente na GO-164 são familiares do secretário de Infraestrutura e Habitação de Santa Helena de Goiás, Danillo Barros. A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade. O acidente deixou quatro pessoas mortas e uma gravemente ferida após a caminhonete na qual estavam bater na traseira de um caminhão que ficou parado parcialmente na pista após ficar sem combustível.\nAs vítimas são:\nAdair do Nascimento Freitas Barros - mãe do secretário;\nAndré Luis Souza Barros - pai;\nMaria Madalena Barros da Cruz - tia;\nIlda de Souza Barros - avó.\nOutra tia de Danillo, Eleusa Maria Barros de Sá, de 72 anos, sobreviveu ao acidente e foi levada para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás . O hospital informou ao g1 que ela deu entrada consciente, orientada e sem déficits neurológicos. Segundo a unidade, Eleusa apresenta traumatismo cranioencefálico leve, além de múltiplas fraturas.