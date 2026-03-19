José Geraldo Oliveira Fonseca era produtor de abacaxi (Arquivo pessoal/Família de José Geraldo)\nO produtor de abacaxi José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, construiu trajetória no campo após anos de trabalho ao lado de outro empresário do setor, apontado pela Polícia Civil como suspeito de mandar matá-lo em Miranorte, a 100 km de Palmas. Com cerca de uma década de atuação conjunta, ele decidiu seguir carreira própria e passou a atuar de forma independente no mercado.\nSegundo familiares, a relação entre os dois se deteriorou ao longo do tempo, em meio a disputas no setor. A suspeita é de que o conflito tenha se intensificado nos últimos anos.\nFora do trabalho, José Geraldo mantinha uma rotina simples e valorizava os momentos em família, com quem gostava de estar sempre que possível. Ele fazia caminhadas, frequentava a academia e costumava participar de leilões na região.