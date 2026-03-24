Bom menino e sonhador são palavras que Ana Beatriz Souza Araujo usou para homenagear o primo Hugo Silva Ferreira, de 19 anos. O jovem morreu ao sofrer um acidente de moto em Gurupi, região sul do estado.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Motorista suspeito de atropelar jovem em Gurupi é solto\nEra um menino muito sonhador, tinha sonho de se formar e trabalhar para conseguir suas coisinhas, um bom menino. Soube da notícia que foi de madrugada, quando fui ao banheiro e abri o Instagram e vi que alguns amigos dele haviam postado ‘vai em paz irmão’. Achei que era brincadeira, mas o amigo dele me disse que não. Fiquei sem chão”, disse a prima, em entrevista ao g1.\nO acidente aconteceu na noite do último sábado (21), na Avenida Goiás, do município. Segundo a Polícia Militar, Hugo Silva trafegava no sentido Norte-Sul quando perdeu o controle ao passar por um buraco e caiu. Ao tentar se levantar, acabou sendo atingido pela caminhonete que seguia no mesmo sentido.