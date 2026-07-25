Delson era à frente da Revista Class News e também atuava na coluna social do Diário de Aparecida (Reprodução/Instagram de Delson Carlos)\nO jornalista Delson Carlos Henrique de Lima Barros, morto com uma facada durante um desentendimento em um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia, na noite desta sexta-feira (24), era conhecido pela atuação na comunicação e na cobertura social de Goiás. Natural do Maranhão, ele construiu a carreira em Goiás, onde também se formou em Marketing, fez pós-graduação e recebeu o título de cidadão goianiense.\nDelson tinha uma trajetória ligada à Revista Class News e à coluna social do Diário de Aparecida. O Diário de Aparecida publicou uma nota de pesar e afirmou que Delson marcou sua trajetória pela dedicação ao jornalismo e pela contribuição à comunicação goiana (veja a nota completa ao fim da matéria).