Isabel Cristina Oyama Jacinto Gonzaga, de 59 anos, morreu após realizar um procedimento estético em uma clínica no Setor Marista, em Goiânia. Ela era mãe do vereador de Leopoldo de Bulhões Júnior Gonzaga. A família suspeita que tenha sido aplicado polimetilmetacrilato, o PMMA, nos glúteos da paciente.\nA morte foi comunicada no domingo (8). Após a confirmação, a Prefeitura de Leopoldo de Bulhões decretou luto oficial de três dias. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso. Segundo a corporação, foram adotadas providências investigativas e solicitadas perícias para esclarecer as circunstâncias da morte.\nQuem era Isabel\nNas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens e lembraram características de Isabel. Nas publicações, ela foi descrita como uma mulher carinhosa, generosa, alegre, de fé e sempre disposta a acolher as pessoas ao redor.