O empresário morto a tiros na manhã deste sábado (29) em Darcinópolis, no norte do Tocantins foi identificado como Silvano Biliu. Ele tinha uma loja de materiais de construção.
Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar (PM) momentos após o crime. Eles foram localizados enquanto seguiam em um carro na BR-153, próximo ao acesso ao município de Riachinho. Os nomes não foram divulgados e o JTo não conseguiu contato com eles.
A Prefeitura de Darcinópolis lamentou a morte. "Silvano Biliu foi uma personalidade importante para o desenvolvimento de nossa cidade, contribuindo com dedicação, trabalho e compromisso para o fortalecimento do setor empresarial e para o progresso de Darcinópolis", diz a nota.