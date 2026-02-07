()\nO cantor sertanejo Rangel Cigano, de 42 anos, que precisou fazer um pouso de emergência em uma área próxima de Unaí, em Minas Gerais, conversou com o g1 e contou um pouco da sua trajetória na música. Segundo ele, o acidente adiou o lançamento do DVD gravado em Goiânia, que agora deve sair nos próximos dias.\nNatural de Açailândia, no Maranhão, Rangel disse que tem berço cigano e que a família morava em barraca quando ele nasceu; poucos dias depois, vieram para Goiás. Segundo Rangel, ele passou a vida entre Goiás e Minas, chegou a morar um tempo fora do Brasil e hoje tem casa em Goiânia.\nMúsica\nCantor sertanejo Rangel Cigano (Reprodução/Instagram Rangel Cigano)\nRangel contou que vem de uma família de músicos e começou a carreira ainda criança, tocando viola, violão e sanfona. Segundo ele, o grande incentivador foi seu avô, Gregório Moreira dos Santos.